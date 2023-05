Máme za sebou emóciami nabitú epizódu, ale skôr tými negatívnymi. Ako ju hodnotíš s odstupom času? Urobila by si niečo inak?



- Myslím si, že tomu, čo sa udialo v tom čase, sa zrejme predísť nedalo. Bol tam už veľký tlak a jednoducho sa to už celé vyhrotilo a prasklo. S odstupom času ju hodnotím ako nevyhnutnú vec a neurobila by som absolútne nič inak. Stotožňujem sa so všetkým, čo som v epizóde doteraz povedala.

Viaceré dievčatá ste mali potrebu „otvárať Tomášovi oči“… Cítili ste tlak, že keď konečne odhalí pravdu, bude pre vás už neskoro?



- Možem hovoriť len za seba - za mňa to bolo skôr o tom, aby si Tomáš uvedomil, ako k nemu kto pristupuje, aby mal naozaj reálne informácie a na základe nich sa mohol rozhodnúť. Neznášam pretvárku a neúprimnosť, a keď som videla, aké prostriedky zo strany niektorých dievčat boli využívané na získanie Tomášovej náklonnosti, tak som sa na to už nemohla pozerať.

Na obrazovke pôsobíš veľmi prirodzene, máš už okrem tejto šou nejaké skúsenosti pred kamerou?



- Ďakujem. V takej miere, ako sa to dialo v tejto šou, som nejako obzvlášť skúsenosti nemala. Natáčala som nejaké reklamy, hudobný videoklip, ale inak nič. Ja som autentický človek a dokážem byť sama sebou aj pred kamerami. Zúčastnila som sa aj veľkých svetových súťaží v krasokorčuľovaní, kde na jednej bolo prítomných aj 18 tisíc divákov a musela som podať čo najlepší výkon na ľade. Takže byť sama sebou pred kamerou mi prišlo jednoduchšie.