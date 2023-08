Finalistka reality šou pred časom otvorene hovorila o tom, že má v pláne dať si zväčšiť pery. Čakala len na vhodnú chvíľu a konečne sa jej dočkala. Pre fanúšikov pripravila video, ktoré zachytáva priebeh celej procedúry, no ešte predtým ich nechala hádať, čo má na sebe upravené. Tipy boli rôzne, od obočia, nosa, lícnych kostí až po pery. Skrátka, nikto si nič nevšimol, hoci Mirka pridávala storíčka so zväčšenými perami 5 dní pred zverejnením videa zo zákroku. O to prekvapujúcejšie boli príspevky hejterov, ktoré sa strhli pod videom…

Mirka svojím fanúšikom prezradila, že pery si chce dať zväčšiť už 4 roky. Zdroj: Instagram.com/@mirkahri

Mirke vyčítali, že neostala sama sebou a podľahla skrášľovaciemu trendu: „Veľká škoda... Páčila si sa mi hlavne preto, že si bola prirodzená a nemala si žiadne estetické úpravy… Obdivovala som ťa ako jednu z mála prirodzene krásnych žien zo šou. Dnes mínus jeden sledovateľ... Cesta, ktorou sa vyberáš, sa mi už nepáči... Mirka, dostala si nádherné telo od rodičov a pre mňa si bola výnimočná tým, že si bola sama sebou. Myslela som že si silnejšia a nepodľahneš týmto glupocinám. Škoda.“

Azda všetky komentáre však zaklincovala jej kamarátka z Ruže Priscilla: „Vitaj v nafúknutom gangu!“

Z Mirky a Priscilly sa stali kamarátky aj v reálnom živote. Zdroj: Instagram.com/@mirkahri

Mnohí fanúšikovia si však všimli prirodzený výsledok a Mirku pochválili. Aj to svedčí o tom, že Mirka a jej doktorka majú vkus a estetické cítenie. Mladá veterinárka totiž vôbec nemala v pláne urobiť zo seba „kačicu“ a ani jej priateľ Matej nebol proti. Exkluzívne pre náš týždenník povedala: „Matej s tým bol úplne OK. Spomínala som mu už dávnejšie, že chcem ísť na pery. Keď prišla ponuka z kliniky a videla som prácu pani doktorky, vôbec som neváhala, pretože som to už dávno chcela. Tým, že je to kyselina hyalurónová, teda telu vlastná látka, tak s tým vôbec nemal žiadny problém. On vie, že by som to nikdy nehnala do extrémov, takže on je s tým v pohode a páči sa mu, že pery pôsobia prirodzene.“

