Veľa ľudí si myslí, že reality šou prebieha podľa scenára a že intrigy sú hrané, respektíve podporované pokynmi z réžie. Konflikty však vyznievali dosť autenticky. Bolo vôbec treba scenár?



- My sme nemali žiaden scenár - okrem aktivít, ktoré boli dané.

Menilo sa správanie dievčat, keď sa vypli kamery? Bola nevraživosť väčšia alebo to nebolo až také vypäté, ako sa zdalo divákom?



- Boli tam ženy, ktoré boli identické pred kamerou aj mimo nej, avšak boli aj také, ktoré sa vyjadrovali inak pred kamerou a inak mimo nej. Čo sa týka nevraživosti, povedala by som, že aké to bolo pred kamerou, také to bolo aj mimo nej. Všetko, čo sa dialo pred kamerami bolo reálne a skutočné.

Petrana sa tvárila ako ranená srnka. A Tomáš jej to očividne zhltol. Zdroj: TV Markíza

Vedeli ste o tom, čo jedna na druhú povedala pred kamerou, alebo ste sa to dozvedeli až ako diváčky? Čo ťa najviac prekvapilo, prípadne sklamalo?



- To, čo hovorili dievčatá v „spovedni“ vidíme prvýkrát až v televízii. Najviac ma prekvapila Dianka - netušila som, že to takto celé prežíva. Prekvapili ma jej vyjadrenia voči mojej osobe typu, že som žiarlivá a neznesiem sa pozerať na to, že Tomáš prejavuje city niekomu inému, respektíve niekto iný Tomášovi, pretože to vôbec nebola pravda. Videla som niekoľko sérií amerického formátu Bachelor a vedela som, ako to prebieha a do čoho idem. Takže na tieto záležitosti som bola pripravená stopercentne. Mojím cieľom bolo spoznať Tomáša - či sa páči on mne ako človek a či by mi vyhovoval ako partner. Zároveň ukázať jemu čo najviac zo seba, aby vedel aj on, či mu vyhovujem. Tiež ma prekvapila Petrana, ktorá sa od začiatku vyjadrovala na kamery, že ide vyhrať a že žiarli, pritom mne mimo kamier zo začiatku hovorila, že sa jej Tomáš nepáči a má zimomriavky z muža, ktorý sa zaoberal v Turecku kulisami. Dokonca mi povedala, že sa s Terkou bavili a že by som to mala vyhrať ja, lebo sa k nemu hodím najviac. A teraz, keď šou sledujem ako divák, tak od prvej epizódy sa vyjadrovala, ako chce vyhrať a aké má k Tomášovi silné city… Toto jej herectvo som prekukla až časom a v 9. epizóde sa to vyhrotilo.

