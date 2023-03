Krásky zo šou Ruža pre nevestu prišli na Let´s Dance. Mirka si dala krásne minišaty, ale Virgínia pohorela. To čo mala na sebe?!

Druhé kolo šou Let´s Dance si nenechali ujsť ani markizácke nevesty. V zákulisí tanečnej súťaže sa objavili dve krásky zo šou Ruža pre nevestu. Virgínia Bubeníková prišla spolu s Mirkou Hriňákovou, ktoré bojujú o srdce fešáka Tomáša v televíznej zoznamovacej šou. Tá má byť modernou verziou kedysi veľmi populárnej šou Nevesta pre milionára, v ktorej si Honzík Novotný hľadal svoju vyvolenú.

Mirka bola na červenom koberci nádherná, ale Virgínia prekvapila. V šou ohuruje divákov v elegantných šatách, vždy je nádherne zladená, vyobliekaná. A do Let´s Dance prišla oblečená v džínsoch! Pri takejto udalosti so stanoveným dress codom pôsobil jej výber outfitu priam nevhodne. Namiesto spoločenských šiat chcela zaujať v bežnom oblečení. Posúďte sami, ktorá z krások to lepšie odhadla.

