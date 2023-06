Počas finálového ceremoniálu bolo cítiť, že Mirka je veľmi dobre pripravená aj na možnosť vypadnutia. Kým Tomáš spomínal na krásne strávené spoločné chvíle a skladal jej komplimenty, Mirka len tak žiarila a myslela si, že je už možno ruka v rukáve. No keď jej povedal, že k nej necíti to, čo by chcel a čo by chcela aj ona, Mirka vedela, že jej plány s nádejným ženíchom stroskotali. Napriek tomu si dokázala zachovať svoju tvár: „Nemáš sa čo ospravedlňovať, absolútne. Ja to chápem a viem, že som naozaj taká trošku „too much“. Je to absolútne v poriadku.“

Mirka zvládla odmietnutie hrdinsky. Zdroj: TV Markíza

Tomáš a Mirka si navzájom popriali veľa šťastia a slzičku nevyronila ani v aute, ktoré ju odvážalo z ceremoniálu. Svoj smiech vysvetlila slovami: „Petrana sa stále stavala do role obete a Tomáš ju chcel ochraňovať, lebo ochrana je prirodzený mužský pud… Jeho duša chce ísť evidentne touto cestou, chce to takto prežiť, zažiť, vybrala si to a to je úplne v poriadku… Nemyslím si, že je to chyba, na mňa čaká niekto iný… Musí zvládať moju energiu, možno budem potrebovať niekoho staršieho, kto mi stanoví hranice, lebo Tomáš to nezvládol…“

Mirka sa po ceremoniáli usmievala a neskôr aj vysvetlila prečo. Zdroj: TV Markíza

V live streame, ktorý Mirka zorganizovala cez víkend na Instagrame pre svojich fanúšikov, bola konkrétnejšia a osobnejšia. Vysvetlila, že smiešne jej bolo najmä to, že Tomáš celý čas hovoril o tom, akú ženu si hľadá a vybral si pravý opak: „Mal nejaké štandardy, ktoré prezentoval a myslela som si, že sa ich bude držať. Hovoril, že si prišiel nájsť takú babu, ako som ja a vybral si takú, ktorá je pravým opakom mňa. Bola to jeho voľba, ale bolo mi z toho vtipne. Dal prednosť puberťáckemu vzťahu pred babou, s ktorou by mal seriózny vzťah.“

Mirka cez víkend vysielala naživo a svojim fanúšikom odpovedala na kopec zvedavých otázok. Zdroj: Instagram.com/@mirkahri

