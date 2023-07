Bude ich viac?

Spojila ich vzájomná príťažlivosť aj láska k zvieratám. A práve vďaka nim je ich "rodina" už 12-členná: Mirka a Matej, 4 psíky, 4 mačky a dve korytnačky. Mladá dvojica prezradila, že toto číslo zrejme nie je konečné. Mirka by totiž ešte veľmi chcela koňa, na čo Matej poznamenal, že Mirka má veľký balkón. Moderátorka Kvetka to však vidí tak, že by sa mali poobzerať po nejakom statku, čo dvojica do budúcnosti vôbec nevylučuje.

Mirka a Matej boli hosťami pondelňajšieho Telerána! Zdroj: TV Markíza

Bonzol pikošku!

Moderátori Kvetka a Tomáš boli zvedaví na ich zoznámenie. Ak patríte k Mirkiným fanúšikom a máte pocit, že už viete všetky podrobnosti, budete prekvapení! Mirka najskôr vysvetlila, že Matej vtedy potreboval pomoc s propagáciou knihy a jedna fanúšička, ktorá sledovala Ružu mu poradila, aby oslovil aj Mirku. Matej však vôbec netušil o koho ide: „Tým, že televízor vôbec nepozerám, nevedel som, kto to je. Takže som jej len napísal Ahoj, mohla by si prezdieľať… A potom už ona začala písať, že zazdieľam, ale pod podmienkou, že spozná môjho kocúra...“ Aby neprišlo k nejakej dvojzmyselnej interpretácii, Mirku zaujala Matejova fotka, na ktorej pózuje s kocúrom na chrbte: „Chlap so svojím kocúrom v lese? Veď to robím len ja! Kto to je?“

Za ich zoznámenie môže aj táto fotka! Zdroj: Instagram.com/@stachoman

Žiarlil na Tomáša?

A aký má Matej názor na Mirkino vystupovanie v Ruži? „Samozrejme, musel som si to pozrieť, aby som mal obraz, ale v pohode. Taká, aká bola v TV je aj v real živote, chcel som si ju napozerať a som s tým v pohode.“ Na Kvetkinu otázku, či nežiarlil na Tomáša, odpovedal: „Nie, v tej dobe, kedy ona bola v telke, takisto som žil iný život, takže vôbec.“ Kvetka na to reagovala, že je to pekný odkaz pre ľudí: „Tú minulosť nechajte tam, kde je, treba sa sústrediť na to, čo je tu a teraz a na to, čo bude zajtra, minulosť nie je podstatná.“

Mirka a Matej boli hosťami pondelňajšieho Telerána! Zdroj: Instagram.com/@mirkahri

