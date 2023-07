Keď Mirka počas rozhovoru predstavila psíkov Kelsie a Jamieho, s tým, že zvyšok svorky na nich čaká v aute, vôbec netušila, aká lavína kritiky sa na ňu spustí. Do Mirky sa okamžite pustili médiá aj ľudia, ktorí ju obvinili z toho, že sa prezentuje ako milovníčka zvierat a pritom sa dopúšťa takej neodpustiteľnej ľahkovážnosti, akou je zviera v aute počas horúčav. Mirka síce povedala „A“, nepovedala však „B“, pretože ako veterinárka a milovníčka zvierat považovala za samozrejmosť, že by svojim miláčikom nikdy neublížila: „Psíkovia mali otvorené okná, auto bolo zaparkované v tieni a nebolo im teplo. Pobudli tam 15-20 minút. Ráno ešte ani neboli vysoké teploty.“

Mirka a Matej v Teleráne Zdroj: Instagram.com/@mirkahri

Mirka je veľkou milovníčkou zvierat a urobila by pre nich všetko, čo je v jej silách. Tak sa prezentuje pred médiami aj na sociálnych sieťach. Kto ju pozná, vie, že jej láska k zvieratám je úprimná. Vyštudovaná veterinárka si sama adoptovala zvieratká, ktoré boli v biednom stave, postavila ich na nohy a poskytla im láskyplný domov. Preto sa ľudia, ktorí ju poznajú, okamžite postavili na jej stranu:

"Mirka, nič si z toho nerob, aj keď to bude ťažké pre teba. Keby ťa sledovali, vedeli by, že si naozaj super žena a si ako anjel. Tvoja láska k zvieratkám je naozaj veľká a 100%-ná."



Mirka z Ruže pre nevestu je krásna žena mnohých talentov. Zdroj: Instagram.com/@mirkahri

Hoci má povinností nad hlavu, zvieratá sú jej prioritou. Buď cestujú s ňou, alebo je o ne príkladne postarané. Ako prezradila aj v Teleráne, svoje zvieratá by nezverila hocikomu. Počas jej neprítomnosti sa o zvieratká stará mama, susedka a najnovšie priateľ Matej, ktorý sa počas Mirkinho pobytu v USA ukázal ako veľmi zdatný zvierací babysitter a psíkom robil bohatý program. Koniec koncov, tých dvoch spojila láska k zvieratám.

Mirke to samozrejme prišlo ľúto... "Nech o mne píšu, čo chcú, ale keď ide o zvieratá, toto tak nenechám," vyjadrila sa so slzami v očiach na svojom Instagrame. Čo odkazuje svojim neprajníkom?