Robo Mikla (40)

Zviditeľnil sa v roku 2004 vďaka speváckej súťaži, kde sa predstavil ako poriadny rebel s mnohými škandálmi, potom po ňom zostalo ticho. Krátko po šou sa oženil, no keďže mu manželka prišla na nevery, nasledoval búrlivý rozvod. Spevák sa okrem toho nikdy netajil tým, že mal problémy s alkoholom. Situácia bola až taká vážna, že sa rozhodol radikálne zmeniť život a odišiel do Ameriky. Tam stretol svoju druhú manželku, ale aj s tou sa rozviedol. Keď sa vrátil na Slovensko, stal sa z neho nový človek. Začal pomáhať závislým ľuďom a venoval sa aj tvorbe pre deti. No a v súčasnosti žije v Žiari nad Hronom so svojím otcom.