Misha má doma už veľké slečny, jedna krajšia než druhá. Radosť sa pozerať!

Speváčka Misha (48) ukázala svoje dve malé ženy, ktoré už ale vôbec nie sú také malé, ako by sa zdalo! Vyrástli z nich hotové slečny a svojej mame robia iba radosť. Speváčka, vlastným menom Michaela Paľová, má doma už desaťročné dvojičky Miu a Nalu.

K ďalšej fotke, kde obe dievčatá láskyplne bozkávajú mamu na líce, napísala Misha toto: "Neviem, dokedy si toto ešte budem môcť užívať, ale je to najviac 👩‍👧‍👧😘😘😘." Na jednom z ďalších záberov predviedla Misha svoje kadernícke schopnosti. Dievčatá si potrpia na pekný (a zároveň aj poriadne komplikovaný) účes a mamina im rada vyhovie. Ich rána, keď sa chystajú do školy, sú teda poriadne rušné. Kým im Misha pripraví krásne účesy, určite sa aj zapotí. "Predpuberta? Už je to tu 🙈. Toto mám stíhať v rannom zhone. 🤷‍♀️🤦🏻‍♀️"

