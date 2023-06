Martin Mňahončák má doma tri krásne dievčatá. Manželku Katku a milované dcérky. Staršiu Dorotku a mladšiu Marínu. Pre Plus JEDEN DEŇ prezradil, ako zvláda rodičovské a zároveň aj pracovné povinnosti. „Ale áno, ten čas sa dá nájsť. Niekedy je to ťažšie, keď máme obaja prácu a vtedy sa musíme trošku ponaťahovať o to, kto s deťmi bude. Ale napriek tomu si myslím, že s nimi trávime dosť času,” povedal.

Martin Mňahončák (vpravo) hviezdi v Dunaji. Zdroj: TV Markíza

Končí sa školský rok a vidina dlhých prázdnin je pre deti určite veľkým zdrojom radosti, ale pre rodičov to prináša aj veľa stresu. Ako deti zabaviť, dopriať im zážitky, komu ich zveriť a ako zvládať ešte aj pracovný zhon? Herec nakrútil krátke video na túto tému. Budete sa nahlas smiať!

Mňahončák dokonale trafil pocity rodičov, ktorí si jeho vtipné video pozrú so slzami v očiach - zabavte sa! VIDEO nájdete na ďalšej strane.