Obľúbený herec Martin Mňahončák bude opäť súčasťou seriálu Dunaj, k vašim službám. Z úspechu historického seriálu má veľkú radosť, od divákov dostáva pozitívnu spätnú väzbu a aj cez prázdniny sa venoval svojej postave.

Spolu s ostatnými hercami nakrúcali v lete ďalšiu sériu, ktorá bude plná prekvapení a nečakaných zvratov. Aj Mňahončáka čaká v seriáli veľká zmena, ktorá ovplyvní jeho manželku (hrá ju Petra Polnišová).

Martin stvárňuje v Dunaji ustráchaného manžela Petry Polnišovej. Bezdetným manželom Urbanovcom to na obrazovkách veľmi pristane a diváci si ich životný príbeh okamžite obľúbili. Polnišová hrá Židovku a spolu s manželom sa ukrývajú v Bratislave v nádeji, že uniknú pred nacistami.

Postavu, ktorú hrá Martin Mňahončák čaká významná životná zmena. Zdroj: TV Markíza

Snažia sa splynúť s davom a zamestnajú sa v obchodnom dome Dunaj ako predavači na hudobnom oddelení. Mňahončák v rozhovore pre markiza.sk prezradil, čo má spoločné so svojou postavou Viliama Urbana. "Asi to, čo som ja osobne objavil, až keď sa mi narodili deti," povedal s úsmevom. "Strach, ktorý v sebe Urban celý čas má, celý čas je v napätí, stále sa pozerá, či ho niekto neodhalí. Podobný strach, ale nie až tak, mám ja o deti."

Aká zmena čaká jeho postavu?

"Vstúpil som do gardy," prezrádza Mňahončák. Znamená to veľa, keďže jeho manželka je Židovka a robí to predovšetkým preto, aby ju chránil. "Akým spôsobom sa to bude dariť alebo nedariť, to diváci uvidia," usmial sa talentovaný herec.

V súkromí je Martin spokojný po boku svojej milujúcej manželky Katky, s ktorou vychováva dve krásne dcérky. Otcom sa stal po štyridsiatke a jeho dcérky sa volajú Marína a Dorotka.