V nedeľu 6. marca odštartovala televízia zo Záhorskej Bystrice ďalší ročník obľúbenej tanečnej šou, kde sa predstavilo 11 párov s zložení známa tvár + profesionálny tanečník. Do poroty zasadol ostrieľaný Ján Ďurovčík a tiež Tatiana Drexler, odborníčka na tanec. K nim sa pridal exotický choreograf Jorge González a niekdajšia moderátorka a účastníčka šou Adela Vinczeová.

Práve Adela svojím výzorom všetkým vyrazila dych. Ako blondínke jej zelené trblietavé šaty, ktoré môžeme pokojne nazvať aj honosnou róbou, mimoriadne pristali. Vizážisti zvolili jemný účes s vlnami. Už chýbala len korunka a z porotkyne by bola princezná.

Viktor Vincze a Adela Vinczeová Zdroj: TV Markíza

Čo sa zaujímavých a krásnych šiat týka, nenechali sa zahanbiť ani ďalšie dámy, ktoré vytiahli to najlepšie zo svojho šatníka. Niektoré stavili na minimalizmus, iné na výrazné farby a bývalá kráľovná krásy Magdaléna Šebestová siahla po sexi kúsku. Zvolila čierne šaty, ktorý odhaľoval priestor medzi prsiami a stačil by o trochu väčší rozporok a spod sukne by vykuklo viac než stehno. Jej partner György Gyimesi na nej mohol oči nechať. A nielen on.

Bývalá misska Magda Šebestová s priateľom politikom Györgym Gyimesim. Zdroj: Martin Domok

Na premiérový priamy prenos šou svojho zamestnávateľa prišla aj moderátorka Športových novín. Janka Hospodárová stavila na červené šaty tesne nad kolená, ktoré doplnila čiernou kabelkou a svetlými lodičkami. Veľmi jej to pristalo. Navyše, po prvýkrát, odkedy vyšlo najavo, že je šťastne zadaná, priviedla svojho partnera do spoločnosti. Záber Janky s partnerom Ľubošom, nájdete v galérii. Rovnako aj fotografie tanečných párov a ďalších hostí večera.