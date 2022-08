Čo sa týka fotografií v plavkách, v našich končinách nemá modelka konkurenciu. "Dokonalá, nádherná, božská, luxusná, navždy dvadsiatnička", zložila jej kompliment jedna z fanúšičiek. Nuž, takýto komentár poteší o to viac, keď dopraje žena žene, no nie? Andrea sa na zábere pochválila celými plavkami so sexi výrezmi, ktoré si môže dovoliť len žena s dokonalou postavou.

Andrea dovolenkuje na gréckom ostrove Mykonos a svojím fanúšikom popriala pekný večer v zaujímavom outfite. Obliekla si skutočne odvážne biele šaty, ktorých vrchná časť je prekrížená okolo krku a poodhaľuje spodnú časť pŕs. To by však nebola Andrea, keby outfit nedoladila niečím špeciálnym. Tentokrát to bola zelená kabelka a sandáliky. Kombinácia bielej a zelenej je skutočne osviežujúca a jej originalitu dokonca ocenil aj jeden z mužských fanúšikov. Fíha, kto by nechcel sprevádzať na večeru takúto kočku?

Úplná TOPKA modelkinej dovolenky však ešte len príde! Andrea svoje úsporné biele bikiny skombinovala s nádhernou sukňou, akú ste ešte nevideli. Je totiž vyrobená remeselnou technikou makramé a Andrea v nej vyzerá ako havajská tanečnica. Model je vytvorený zo zapletených makramé šnúrok, ktoré visia z nádherného opasku. Veríme, že aj medzi vami sa nájdu šikovné žienky, ktoré si takúto nádheru dokážu vytvoriť samé. Je to pastva pre oči, fotografiu nájdete v galérii. KLIKAJTE SEM!