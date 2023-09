Modelka Heidi KLUM predviedla partnerovi pri večeri PRSNÝ tanec... čo TO je? UFF, zabehne vám!!

Podľa Karla Lagerfelda nepatrila na mólo, pretože je ťažká a má príliš bujné poprsie. My si myslíme, že vyzerá božsky... A to sebavedomie! TOTO predviedla svojmu partnerovi a nenechala si to pre seba!