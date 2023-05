Komička a moderátorka Eva Kramerová, známa predovšetkým pod menom Evelyn, sa v šoubiznise pohybuje už nejaký ten piatok. Preslávila sa virálnym videom s kunami a neskôr dostala šancu ako moderátorka obľúbenej reality šou Farma na Markíze. Ako to už býva zvykom, v šoubiznise medzi hercami a moderátormi panujú napäté vzťahy, ale aj tie priateľské.

Práve to druhé spája Evelyn a mladú nádejnú herečku Karolínu Kubánkovú. Mladú slečnu si môžete pamätať zo seriálu Prázdniny, ktorý v roku 2017 začala vysielať televízia JOJ. V tom čase mala mladá slečna desať rokov a vstúpila do hereckých vôd. O pár rokov neskôr jej opäť dala šancu televízia z bratislavskej Koliby a obsadila ju do seriálu Šťastná rybka. To už z nej bola tínedžerka.

Nuž a z Karolíny vyrástla doslova mladá dáma, ktorá má za sebou dôležitý krok pre mnohých tínedžerov. Počas druhého májové víkendu totiž mala táto sympatická slečna birmovku a za birmovnú mamu jej išla práve moderátorka Evelyn. Pri takýchto príležitostiach sa nielen birmovanec, ale aj birmovní rodičia a vlastní rodičia pekne nahodia. Ani táto príležitosť nebola výnimka. Nuž a Evelyn s Karolínou mali na sebe identické šaty z dielne Evinho kamaráta Milana Švingála. Ten sa skutočne vyznamenal, pretože dievčatá vyzerali ako rozkošné princezné odeté do jahodovej peny. Boli jednoducho nádherné!