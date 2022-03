Samozrejme, že každý divák si najprv všimne výber tanečných kostýmov účinkujúcich celebrít, no hviezdni hostia v publiku to tiež nemajú ľahké. Vedia, že neujdú pozornému oku módnych kritikov a tak sú v pozore. Vždy sa snažia obliecť sa čo najlepšie a najoriginálnejšie. Ako sa im to podarilo tentokrát?

Silvia Kucherenko

Extravagantná Silvia svojím výberom prekvapila. Stavila na elegantné čierne culotte nohavice, ktoré skombinovala s krémovou blúzkou. Nonšalantný volán outfit odľahčuje a dodáva mu nádych hravej elegancie. Silvia to dala na výbornú!

Tretie kolo Let's Dance. Na snímke Silvia Kucherenko. Zdroj: TV MARKÍZA

Ivana Regešová

Ďalšia dáma v nohaviciach až tak nenadchla. Ivanka stavila na čierny nohavicový kostým, ten však v kombinácii s kontrastnou žltou blúzkou pôsobí trochu usadnuto. Tento dojem podčiarkuje aj účes a rúž. Doplnky sú vybraté naozaj starostlivo, kabelka mohla byť aj čierna.