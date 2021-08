Vyšportovaná Tatiana a sexi Zuzana - napriek tomu, ide o odlišné typy žien, obe influencerky majú toho dosť spoločného. Milujú cestovanie, módu, obe si k dokonalému zjavu pomáhajú estetickými vylepšeniami. Zatiaľčo mladšia Táňa ide cestou drobných estetických úprav, ako sú napríklad pery a obočie, Zuzana už má za sebou invazívnejšie zásahy plastickej chirurgie (korekcie pŕs, nosa). Na oboch je sympatické to, že to pred svojimi fanúšikmi netaja a berú to ako súčasť svojho životného štýlu.

Jedni ju milujú, iní ju nemusia: Zuzanina tvár prešla za posledný rok výraznými zmenami. Influencerka je spokojná a to je hlavné.