Monika doslova žiari a šťastie a zamilovanosť v jej očiach nemožno prehliadnuť. Je to vďaka tomu, čo aktuálne prežíva. So svojou novou láskou, Leonardom Lekajom a dcérkou Ruminkou, si užívajú dovolenku na slnečnom Zanzibare. Monika sa svojou láskou k Leovi netají.

Zdroj: ara

Zamilovaná speváčka zverejnila nedávno romantický záber z dovolenky, kde sa spolu s Leom držia za ruky na romantickej večeri. Prvé čo si všimnete, sú Monike oči plné lásky. Komentáre k tomuto krásnemu príspevku prichádzali takmer okamžite a reakcie fanúšikov boli veľmi prajné: „Konečne si zasa šťastná Monika, a to je v živote to najdôležitejšie," stálo v jednom. „Veľmi vám to prajem," napísala ďalšia fanúšička. A takýchto tam nájdete neúrekom.

Na príspevok zareagovala aj Monikina sestra Natália, o ktorej je známe, že má svojský zmysel pre humor. Zamilovanú fotku svojej sestry totiž vtipne pozmenila podľa svojich predstáv.

Vymenila Monikinu hlavu na fotke za svoju a urobila na nej smiešnu grimasu, takže si z Moniky vystretlila. Ale Monika má so sestrou pekný vzťah a jej humor dobre pozná. „🤣🤣🤣♥️♥️🤣🤣🤣" pridala pobavene Monika k záberu, ktorý zverejnila Natália.