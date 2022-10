Monika má za sebou naozaj náročné obdobie, kedy okrem pracovných povinnosti musela riešiť aj nepríjemný rozchod s bývalým partnerom, zápasníkom Makhmudom Muradovom. Začiatkom roka sa snažili ešte vzťah urovnať, no nepodarilo sa. Isto nepomohol ani fakt, že Makhmuda museli kvôli neplatným vízam vyhostiť nielen z Česka, ale aj celej Európy. Otázne je teda, kedy sa so svojou dcérkou znova uvidí. Vyzerá to, že Monika urobila za bývalým vzťahu hrubú čiaru. Zo spoločného domčeka sa dávnejšie odsťahovala a zadovážila si nový len pre seba a svoju dcérku.