Monika a Makhmud oznámili koncom minulého roka rozchod. Krásna speváčka to brala ťažko, a tak sa rozhodla stiahnuť zo sociálnych sietí, píše Wanda. Potom však prišla správa, že si opäť dali šancu a svoj vzťah obnovili najmä kvôli dcérke Ruminke, ktorá potrebuje oboch rodičov.

FOTO v galérii >>>

Ani druhý pokus im však nevyšiel a Monika prezradila, že je to definitívny koniec vzťahu. Makhmud žil v Čechách dlhých 12 rokov. Teraz mu však zrušili víza. Nech už je to, ako chce, Monika po rozchode s Machom do vankúša neplače.

Článok pokračuje na ďalšej strane. >>>