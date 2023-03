Beňová sa so zábermi dcérky rada pochváli na svojom instagrame, no nedávno ju zvedavé otázky jej sledovateliek poriadne "naštartovali", čo si všimol aj časopis Život. "Ešte takáto “maminovská” vec jedna. Mnohé sa pýtate na Leu. Či má plienky, ako a čo papá, či má ešte dudulku. Takže, Lea má ešte plienky, papá super, ale kŕmime ju my, a áno, na spanie má dudulku. Ak vás, ktorúkoľvek, otravuje vaše “okolie”, čo je správne pre vaše dieťa a čo by malo a nemalo mať a robiť, tak si vždy pripomeňte, že je to VAŠE dieťa a VY najlepšie viete, ako ho chcete vychovávať. Ostatní nech sa starajú a vychovávajú svoje vlastné," napísala nahnevaná Monika.

"Nikto nemá žiadne “právo” na tzv.dobré rady či úplne blbé poznámky na adresu výchovy VÁŠHO dieťaťa. Nenechajte sa harasovať a nedovoľte nikomu podceňovať vás a váš cit pre výchovu svojho miláčika. PS:… a presne rovnako to platí aj o poznámkach o vašom vzťahu s vašou polovičkou, aj jeho si vychovávate vy sama. PS2:.. to neplatí samozrejme na teba láska," ukončila svoj príspevok Beňová.