Na prvom priamom prenose tanečnej šou Let´s Dance sa objavila aj politička Monika Beňová s partnerom Ľubom Klčom. Europoslankyňa zvolila šaty s odhalenými bokmi v jemnej zelenej farbe. Celkový styling pôsobil veľmi sviežo a krásne a tak sme prirodzene Moniku museli pochváliť a zaujímalo nás, či za to, ako v ten večer vyzerala vďačí sebe. "Áno a to trvalo to presne 5 minút. (Smiech.)," prezradila a my sme, samozrejme, opýtali na to, či má nejaký trik na to, ako to tak rýchlo zvládnuť.

"Viete čo? To je tými rokmi v politike. Keď vám zavolajú novinári a povedia, že prídeme, potrebujeme nejaké stanovisko a potrebujeme to na kameru, tak nemáte tam vždy niekoho, kto by vám s tým pomohol. Tak sa to proste za tie roky naučíte," povedala nám s úsmevom päťdesiatnička, ktorá je fanynkou herečky Jane Fonda. A kde vždy perfektne nahodená brunetka hľadá inšpiráciu? "Nemyslím si, že v princípe v mojom veku ešte nejaké inšpirácie treba. Keď ale hovoríme o niekom, ku komu vzhliadam, tak je to určite Jane Fonda. Tú úplne milujem a dúfam, že v jej veku, budem vyzerať tak ako ona," vysvetlila nám s tým, že veľa trikov má odpozeraných od kamarátov vizážistov.