Europoslankyňa Monika Beňová je už 11 mesiacov mamou dcérky Ley. Hoci si užívala materskú dovolenku s rozkošnou dcérkou plnými dúškami, nastal čas vrátiť sa do práce. Tak mama Monika po prvýkrát odišla od svojho malého pokladu.

Monika však svoju malú Leušku opustila iba na pár dní. „Po dlllllhom čase odlietam do Strasburgu #bude mi fakt smutno, ale zvládneme tých pár dní a vo štvrtok som zas doma #bude to naše prvé “odlúčenie”, ale tak to chodí,“ napísala na svoj instagram Monika.