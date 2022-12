Zdá sa, že 30-ročná Muffy, ktorú väčšina píše Mafi a na fórach ju ľudia hanlivo prezývajú aj Marfa (podľa rozprávky Mrázik), dostane až do finále. Ľuďom najviac vadí, že intriguje, nič nerobí a stále fajčí fajku... Okrem toho nedávno bola chorá, zhodou okolností pred duelom a dávala najavo, že vziať si ju do duelu v takom stave, by bolo svinstvo...

Jej cesta

Martina z Humenného bola známa aj pred Farmou, je mamou dvoch detí a robila vtipné videá na TikToku v nárečí, kde ju sledovalo dosť fanúšikov. Na Farme sa rýchlo spriatelila s Viki a Alex. Boli nerozlučnou trojkou, ktorá ale nenechala na nikom ani nitku suchú. Viki sa stala doslova jej spriaznenou dušou alebo aspoň tak to dievčatá prezentovali. A keď ju poslala v dueli domov útla Saška, Maťa si našla novú kamarátku Dagmar.

Od sympatií k nenávisti

A hoci bola aj farmárkou týždňa aj si vyskúšala duel, s plynúcim časom akoby nemala energiu. Po odchode Viki už nenabrala tú dravosť, ktorou oplývala a zdá sa, že na Farme iba tak prežíva. Nepretrhne sa s prácou a najradšej sama fajčí fajku. Napriek tomu intrigy vie robiť stále a možno aj preto ju ľudia nemajú radi. V diskusiách na sociálnych sieťach jej vytýkajú hlavne faloš a ohováranie a jednoznačne nechápu, ako sa táto osoba mohla dostať tak ďaleko...