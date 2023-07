Moderátorka Soňa Müllerová je stelesnená ženskosť a pôvab. Celý život sa o seba stará, zaujíma sa o zdravú stravu, pohyb a aj módu. Len málokto by veril, že sympatická a večne usmiata moderátorka má 61 rokov, píše Báječná žena.

Soňa je okrem iného aj veľmi aktívna na sociálnych sieťach. Na jej Instagrame má cez 28-tisíc fanúšikov a je veru na čo pozerať. Soňa sa často fotí v rôznych outfitoch, v ktorých vyzerá naozaj očarujúco. Môže za to aj jej štíhla postava, ktorú jej môže závidieť aj nejedna mladšia žena. No takúto figúru nemá len tak. Môžu za to prechádzky, ktoré niekoľkokrát denne absolvuje so svojím psom.