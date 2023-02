Pred nedávnom sme sa dozvedeli, že známy multiotecko showbiznisu, Boris Kollár, čaká s najväčšou pravdepodobnosťou trinásteho potomka, ktorého splodil so známou mladou influencerkou. Informoval o tom overený zdroj, avšak pár dní na to sa špekulovalo, či Boris nemal pletky so známou herečkou a speváčkou, hlavnou predstaviteľkou slovenského seriálu Iveta, Alžbetou Ferencovou.

Boris má už dvanásť deti, len pred niekoľkými mesiacmi mu porodila ďalšiu ratolesť jeho bývalá priateľka, Barbora Richterová. Kollár sa pred pár dňami objavil na Československom plese po boku svojej dcéry Ester, ktorá zatienila všetky ženy.