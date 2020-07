Gottova dcéra Lucie sa vydávala mladá, vzala si o osme rokov staršieho kuchára Jana Kovaříka, s ktorým sa zoznámila na diskotéke. Slávny otec ju dokonca odviedol k oltáru a dočkal sa od nej dvoch vnukov, čomu sa ozaj tešil, keďže on mal len samé dcéry. Lucie po sláve nikdy netúžila. Hoci v dospelosti dostala od svojho slávneho otca jeho priezvisko, po svadbe prijala manželovo a žila riadny usporiadaný život. A zdalo sa, že im to celkom klape. S manželom Janom vychovávali dvoch synov, so slávnym otcom aj s jeho novou rodinou vychádzali vždy dobre. Lenže teraz sa idylka nečakane skončila...

Gottova dcéra Lucie Kovaříková, manžel, synovia Zdroj: JHPhoto / Česká editoriální fotografie / Profimedia