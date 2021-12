Druhé finálové kolo SuperStar bolo v nedeľu zaujímavé asi aj pre tých, ktorí šou aktuálne nesledujú. Na pódiu sa totiž objavili slovenskí superstaristi spred 17 rokov, keď šou spôsobila absolútny ošiaľ. Okrem víťazky Katky Koščovej zaspievali finalisti Samuel Tomeček, Martina Schindlerová, Tomáš Bezdeda, Miro Jaroš, Martin Kelecsényi a Petra Humeňanská. Neboli však všetci. Chýbala Zdenka Predná, Robo Mikla, Peter Kotuľa a nebohý Peter Konček (†26). Práve neprítomnosť speváčky Zdenky Prednej vyvolala množstvo špekulácií. Dôvodom jej neúčasti boli vraj nezhody ohľadom honoráru.

Schindlerová, Predná, Koščová Zdroj: Marta Foldešová

Ako to vidí manažér

Manažér a manžel Zdenky Prednej, Oskar Rózsa, to vidí inak. „Ono to nie otázka nezhôd okolo honoráru. Televízia, ktorá to robila, predpokladala, že tam pôjdeme zadarmo, respektíve za cesťák, čo sme, samozrejme, odmietli. Živíme sa profesionálne hudbou a už dávno nie sme v štádiu, keď by sme mali byť vďační za to, že sa objavíme na obrazovke. V podstate nás to urazilo. Slová produkčného, keď došlo na honorár, boli, že to má byť z lásky... Aj sám Paľo Habera mi osobne telefonoval a snažil sa, aby som presvedčil Zdenku.“

Povedal, že, samozrejme, radi prídu, ale nie len za cesťák a za ubytovanie. „Hneď nato napísal Habera neúctivú esemesku Zdenke, že to nečakal, na čo mu odpísala, že mohol na začiatku povedať, že to má byť zadarmo, a zbytočne by sme sa nenaťahovali,“ povedal Rózsa. „Nepáči sa mi, aby si niekto obtieral o Zdenku ústa, že ona je nejaká namyslená, že tam nechcela ísť...“

Článok pokračuje na ďalšej strane >>>