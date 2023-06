Náboženstvo je jedným z najhlbších a najosobnejších aspektov ľudského života. Niektorí ho prežívajú veľmi súkromne, zatiaľ čo iní verejne vyjadrujú svoje vierovyznanie bez ohľadu na to, ako ich bude vnímať okolie. Ak svoju vieru vyznajú celebrity, niekedy sa to stretne s porozumením a dokonca im to zvýši sympatie, inokedy naopak. Veľmi záleží na tom, aké radikálne názory si vytvorili skrz náboženstvo, či ich viera vedie k spájaniu ľudí alebo k rozdeľovaniu, či cítiť strach z inakosti a predsudky alebo, naopak, toleranciu a prijatie a nakoľko všetko toto presadzujú cez svoju kariéru. Tu sa už začínajú fanúšikovia deliť, jedni budú svojich obľúbencov naďalej podporovať, iní, naopak, sa im vzdialia alebo dokonca na nich nadávajú a nenávidia ich.

Viera nemusí byť vždy pozitívnou v živote, niekedy nás nasmeruje k nenávisti a netolerancii. Zdroj: Shutterstock

Bartalos a Berkyová zmizli zo šoubiznisu

Spoločenstvo Milosť je v posledných mesiacoch premieľané z každej strany. Niekto ho označuje za sektu, iní za moderné spoločenstvo, ktorého základom je Biblia. Do povedomia sa teraz dostalo najmä vďaka herečke Márii Bartalos, ktorá sa rozhodla šíriť vieru cez Instagram a vyhlásila, že láska dvoch žien či dvoch mužov určite „nie je od Boha“. Spolu s manželom Adriánom robia diskusie o Bohu, nedávno sa objavili na festivale organizovanom týmto spoločenstvom. Fotografie si pozrite v našej GALÉRII! Rovnako sa tam objavila aj víťazka tretej SuperStar Vierka Berkyová, tá je roky členkou kresťanského spoločenstva Milosť, ktoré bolo pre vykazovanie znakov radikalizmu a podnecovanie k neznášanlivosti odmietnuté rezortom kultúry a Najvyšším súdom SR, aby sa stalo oficiálnou cirkvou. Vierka podporila Máriu verejne, no nič to nemení na fakte, že herečka čelí kritike aj od svojich kolegov.

