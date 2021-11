Okúzlujúca Kate Middleton má fanúšikov po celom svete. Niet sa čomu čudovať, pretože je krásna, šarmatná a inšpirujúca. Pri vojvodkyni sme si zvykli, že musí byť stále upravená. Kate je vždy v krásnych elegantných šatách a dokonalo reprezentuje kráľovsku rodinu. So šminkami to nepreháňa, skôr naopak. Obľubuje čisté líčenie a veľmi jej to pristane.

Kate Middleton Zdroj: Shutterstock