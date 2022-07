Silvia Šarközi ako keby zastavila čas, dokonca vyzerá každým rokom lepšie a lepšie. Uznávaná hudobníčka má síce tesne pred 50-kou, no do vrecka by mohla strčiť aj tínedžerky, píše magazín Emma. Vyzerá výborne a príkladne sa o seba stará.

Od siedmich rokov hrá na violončelo a je súčasťou kapely Cigánski diabli, kde hrá a spieva od roku 2007. Roky si udržiava skvelú postavičku a hustá hriva takisto robí svoje.

ŠOUBIZNIS: KRIŠTÁĽOVÉ KRÍDLO Zdroj: EMIL VAŠKO

,,Ja violončelo milujem, odkedy som na ňom začala hrať. Jediné, čo mi na hudobníckom živote prekáža, je večné cestovanie a balenie. Nechuť stále prenášať veci v kufri, ktorý potom treba vybaľovať, sa vo mne stále stupňuje, ale určite by som nevydržala len tak sedieť doma. Cestovanie k hudobníkom jednoducho patrí," povedala svojho času v rozhovore pre magazín Tempest.

Aha, ako sa predviedla na dovolenke! V plavkách ukázala dokonalé telo bohyne. FOTO v galérii.

Prečítajte si aj: