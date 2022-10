Nie je žiadnym tajomstvom, že manželia Gáboríkovci žijú v luxusnom dome. Priestranné bývanie skrýva okrem bežných miestností aj posilňovňu či bazén, no Ivanka predsa len niečo ukazuje pomenej, píše Lepšie Bývanie.

Ivana Gáborík pridáva množstvo záberov zo svojho domova, a tak je sčasti zrejmé, ako to u nich vyzerá. Kuchyňa umiestnená pod schodiskom je otvoreným priestorom prepojená s obývačkou, no nechýba optické predelenie. Jednak je to jedálenské sedenie, jednak parádny krb.

Práve moderný krb Ivanka pripomenula na fotke s kamarátkou Katkou Jakeš. Počas návštevy sa pri ňom s dcérkami odfotili a hoci v ňom neplápolal oheň, urobil dojem. Pomerne veľký, v kontrastnej kombinácii sivej a čiernej, neprehliadnuteľne dizajnový. Uvidíme, či v zime pribudne aj romantický záber v plnej paráde.

FOTO nájdete tu >>>

Túto súčasť svojho bývania ukázala Ivanka len párkrát, pritom ide o dominantný prvok. Dotvára pohodlie obývačky a pomyselne ju oddeľuje od zvyšku otvoreného priestoru. Pozrite si v galérii, kde presne sa krb nachádza a ako krásne tam sedí. Moderné bývanie známeho páru má naozaj štýl.

FOTO krásneho bývania Ivanky Gáborík nájdete v galérii.

Mohlo by vás zaujímať: