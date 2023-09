Jason prišiel na svet v roku 1967 v Londýne. Kým sa stal známym, pracoval ako model pre jednu džínsovú firmu. Tam si ho všimol Guy Ritchie, ktorý ho pozval na konkurz do svojho nového filmu. Jason to zvládol a získal rolu Bacona vo filme Zbaľ prachy a vypadni. Keďže sa uchytil, Guy mu dal aj ďalšiu šancu v už ambicióznejšom filme Podfu(c)k, kde si zahral gangstra, ktorý sa zapletie do veľkého problému pre ilegálne boxerské zápasy a ukradnutý diamant.

Najkrajší kuriér?

O rok na to hviezdil v ďalšom filme – Duchovia Marsu. Naozaj veľkú rolu však dostal až vo filme Kuriér. Zahral si v ňom bývalého vojaka, ktorý musí zlikvidovať svojich mafiánskych šéfov. Talent predviedol aj vo filme Lúpež po taliansky, kde si zahral fešáka, ktorý patrí do tímu zlodejov kradnúcich zlaté prúty v hodnote 35 miliónov dolárov. Kde ho uvidíme najbližšie? To ukáže čas...

Viete, že...

... od roku 2005 je majiteľom domu v Hollywood Hills s rozlohou 212 metrov štvorcových, ktorý kúpil za 2,4 milióna dolárov? Vlastní tiež plážový dom v Malibu, za ktorý zaplatil 10,6 milióna.