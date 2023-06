Herec Karol Tóth najnovšie zaujal divákov v seriáli Dunaj, k vašim službám. Stvárnil v ňom Ervína Steinera, mladíka židovského pôvodu, ktorý sa bláznivo zamiloval do krásnej Kristíny (hrá ju Ráchel Šoltésová).

Tá sa od začiatku správala k Židom nepriateľsky, odsudzovala ich a dokonca chodila s gardistom, ale keď spoznala charizmatického Ervína, všetko sa zmenilo. Postupne sa do neho zamilovala. Medzi hercami to perfektne zaiskrilo a vytvorili sympatický zamilovaný pár, ktorý si najmä ku koncu druhej série získal aj srdcia divákov.

Karol Tóth svojou charizmou upútal pozornosť aj ako lekár v seriáli Druhá šanca, píše PLUS 7 DNÍ. Ešte donedávna bola jeho tvár pre Slovákov neznáma, keďže už roky žije a pracuje v Budapešti, no netají sa tým, že ho láka kariéra na Slovensku. S hercom, ktorý býva označovaný za nového slovenského sexidola, sa rozprávala GRÉTA KLIMKOVSKÁ.

Karol Tóth alias MUDr. Daniel Černý

Mnohí sa možno pýtajú, kde ste boli doteraz.

Začal by som asi tak, že som rodený Košičan a žil som tam až do svojich devätnástich rokov. Následne som sa rozhodol, že si trúfnem na Vysokú školu múzických umení v Bratislave. Podarilo sa, vzali ma. Veľmi som sa tomu tešil, pretože mám maďarskú národnosť.

Druhá šanca

Myslel som si, že ten prízvuk bude stále počuť a jazyková bariéra prekazí môj sen. Do poslednej chvíle som neveril, že ma prijali. Chodil som do triedy s takými nádejnými hercami, ako je Kristína Svarinská, Jana Kovalčíková, Noël Czuczor. Stal sa z nás dream team, teda tak som to cítil. Fungovali sme úplne ako rodina. Spoločné dovolenky, Veľká noc aj na Vianoce sme si našli čas, aby sme ich aspoň trochu strávili spolu.

