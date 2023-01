Tomáš Maštalír patrí medzi najlepších a najúspešnejších slovenských hercov, preto sa niet čo čudovať, že má vysoké požiadavky na bývanie. Dlhé mesiace nevedel nájsť nehnuteľnosť, ktorá by splnila všetky jeho nároky, no tento rok sa karta obrátila. Z podnájmu na bratislavskej Kolibe sa presťahoval konečne do svojho. Spolu s manželkou a dcérkou našli vysnívaný domov! Ten výhľad...

Dom to však nie je. Tomáš kúpil byt v bratislavskej Karlovej Vsi, ktorý má výmeru 200 štvorcových metrov. Výhľad z terasy je skutočne luxusný, vidno totiž až do susedného Rakúska: "Za byt mal zaplatiť 800-tisíc eur," povedal kamarát Maštalíra pre Nový Čas. Areál im vďaka kamerám a elektrickej bráne poskytuje bezpečnosť aj súkromie. Herec má aj prominentných susedov!