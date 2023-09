Paris sa rokmi takmer nemení, má stále rovnakú hladkú pleť bez vrások, postavu ako lusk a vyzerá veľmi príťažlivo. Ak aj podstupuje nejaké vylepšenia, pôsobia veľmi prirodzene a vlastne ich vôbec nie je vidieť. Čo sa týka oblečenia, niekdajšia divoška sa dnes už vie obliecť naozaj žensky a s vkusom. Iná kávička je, keď sa ide vyblázniť na festival, či už ako hostka alebo dídžejka. Vtedy si ulietava na skutočne extravagantných kreáciách… A pri pohľade na tento outfit jej dáme za pravdu, že oveľa dôležitejším doplnkom ako kabelka je…

Paris Hilton v čiernej verzii obľúbeného dídžejského outfitu. Zdroj: Instagram.com/@parishilton

Dnešnú Paris Hilton vnímame ako škandalóznu dedičku už len v spomienkach. Sexuálne videá, ktoré obleteli svet, dávno predčili jej podnikateľské aktivity, nápady a inovácie. Svojim fanúšikom aj neprajníkom ukázala, že je cieľavedomou ženou s obchodným duchom, ktorej sa podarilo vybudovať celebritnú značku, rozbehnúť podnikateľské aktivity a stať sa módnou ikonou svojej generácie.

Paris si momentálne užíva dovolenku v Taliansku. Zdroj: Instagram.com/@parishilton

Paris sa dušuje, že vždy túžila stať sa matkou a založiť si vlastnú rodinu. To sa jej aj podarilo, hoci si dala trochu načas. So svojou láskou, spisovateľom Carterom Reumom, sa vzali ako čerství štyridsiatnici pred dvoma rokmi, no a tento rok sa stali rodičmi vysnívaného chlapčeka Phoenixa Barrona, ktorý má dnes už 8 mesiacov! Dieťatko im vynosila náhradná matka, pretože Paris mala panický strach z pôrodu. Pozrite sa ako ich chlapček vyrástol, je nádherný! Nakuknite do GALÉRIE!