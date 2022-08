Nie je to tak dávno, čo speváčka Monika Bagárová (28) a MMA zápasník Makhmud Muradov (32) potvrdili definitívny rozchod. Pauzu mali už v zime, no rodičia malej Rumie si ešte dali šancu, no ich láska aj tak zvädla a šli od seba. Aktuálne ich spája už len láska k dcére. A tu možno Mach poriadne dlho neuvidí!

Naši českí bratia mu totiž odobrali víza a má dokonca zákaz vstupu do celej Európy! A pritom ešte donedávna v MMA zápasoch zastupoval tak Česko, ako aj Uzbekistan. Rodisko jeho dcéry, ktoré považoval celých 12 rokov za svoj druhý domov, ho jednoducho vyhostila. „Áno, bohužiaľ, je to pravda. Zrušili mi víza do Európy,“ potvrdil Makhmud pre extra.cz. „Vraj som nebezpečný pre Českú republiku a pre verejnosť. Neviem prečo, ani neviem z akých dôvodov. Bohvie, asi majú nejakú informáciu, môžu si niečo vymyslieť sami," dodal bojovník, ktorý nerozumie, čo sa mohlo stať.