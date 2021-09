Telenovela "Divoký anjel" trhala na Slovensku rekordy. Veď kto by si nezamiloval neskrotnú Milagros na ceste za láskou k rozmaznanému bohatému synáčikovi Ivovi? Seriál mál 270 častí a nahrával sa v rokoch 1998 a 1999. Na Slovensku ho vysielali prvýkrát v roku 2001 a obaja hlavný hrdinovia si okamžite získali náklonnosť slovenských fanúšikov.

Divoký anjel- koláž Zdroj: archiv

K hlavným postavám v Divokom anjelovi nepatrila len Milágros v podaní Natalie Oreiro (vľavo), ale aj jej najlepšia kamarátka Gloria (v strede) a slúžka Lina (vpravo). Zdroj: Twitter

Ivo a Mili ako pár snov v telenovele Divoký anjel. Zdroj: Youtube

Odvtedy však prešlo už neuveriteľných 20 rokov a treba povedať, že k obom predstaviteľom hlavných hrdinov bol čas viac než milostivý. Zatiaľ čo Facundo Arana alias Ivo dozrel v mužného otca rodiny. So svojou manželkou Maríou majú tri deti,...

Sympatický Ivo z obľúbenej telenovely Divoký anjel zmužnel. Toto je jeho pekná rodinka. Zdroj: Instagram.com /@facundoaranatagle

Sympatický Ivo z obľúbenej telenovely Divoký anjel zmužnel. Toto je jeho žena María Susini. Zdroj: Instagram.com /@facundoaranatagle

... Natália sa v roku 2001 vydala za hudobníka Ricarda Molla, s ktorým má syna Merlína.

Tentoraz, rovnako ako minulý rok počas karantény kvôli covidu 19, Natalia otvorila dvere svojho domu a ukázala najvzácnejší kút domu, o ktorý sa delí s manželom Ricardom Mollom (63) a jej synom Merlinom Atahualpom. Zdroj: instagram @nataliaoreirosoy, youtube

Fotiek zo súkromia herečka a speváčka pridáva len málokedy. Zato o to viac sa sústredí na seba. A veru, že je to zakaždým pastva pre oči. Najmä jej posledné fotky vás dostanú. To by človek neveril, že toto DIEVČATKO má už 44 rokov!

Natalia Oreiro akoby ani nestarla. No veríte, že toto dievčatko má 44 rokov! Zdroj: Instagram.com/@nataliaoreirosoy, @brunoilusorio

Natalia Oreiro akoby ani nestarla. No veríte, že toto dievčatko má 44 rokov! Zdroj: Instagram.com/@nataliaoreirosoy, @brunoilusorio