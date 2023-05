Divoký anjel aj sexi dračica - herečka, speváčka a moderátorka je aj vo svojom veku stále žiadanou modelkou. Módne značky sa o ňu idú potrhať, lebo výsledok stojí za to. Natalia dáva do fotenia svoj herecký talent, temperament a do všetkého ide na 100 %. Hoci má už bližšie k päťdesiatke ako k štyridsiatke, stále ohuruje dievčenskou tvárou, postavou ako lusk a živelnou energiou.

Natalia má skvelé gény a v jednom rozhovore prezradila, že v jej rodine sa ženy stávajú krajšími až s pribúdajúcim vekom. My môžeme len súhlasiť - z mladej uličnice Milágros sa rokmi stala nádherná a sexi žena s obrovskou charizmou. V rodnom Uruguaji a Argentíne ju považujú za hereckú a štýlovú ikonu. Krásne krivky však nemá úplne zadarmo. Natalia je fanúšičkou surovej stravy a vylúčila mäso. Jej jedálniček tvorí zelenina, ovocie, mliečne výrobky a orechy. Okrem toho niekoľkokrát do týždňa maká vo fitku. Preto si môže dopriať aj svoje obľúbené sladkosti, ktorých sa nevie vzdať.

Krásna herečka je už 21 rokov šťastne vydatá za argentínskeho rockera Ricarda Mollu. Ten je síce od nej takmer o 20 rokov starší, je to však kus krásneho chlapa. Majú spolu syna Merlína (11), ktorý akoby mamine z oka vypadol.