Desiatky videí, fotiek a zamilovaných správ. Tak vyzeralo manželstvo Britney Spears a Sama Asghariho na sociálnych sieťach. Fakt, že model podal žiadosť o rozvod, sa tak stal šokom pre mnohých fanúšikov, ktorí speváčku podporujú a dúfajú, že sa zo svojich psychických problémov dostane. Stal sa však opak, píše Plus Jeden Deň.

V rozhovore pre Daily Mail zdroj prezradil, ako Asghari začal svoj zväzok so zúfalo problémovou popovou princeznou v ilúzii, že by ju možno mohol „zachrániť“. Po čase si vraj uvedomil, že sa to nedá. „Realita života s Britney bola taká, že to nebola zábava. A vôbec nie je prekvapením, že manželstvo nevydržalo,“ prezradil blízky zdroj.

Ani stav "vydatá" ju neodradil od toho, aby lascívne neodhaľovala najintímnejšie partie, pričom zakrýva len to naozaj najnutnejšie, aby ju správcovia stránok nezablokovali. Manžel z takéhoto správanie zrejme nadšený nebol. Zdroj: Instagram/Britney Spears



Fešný model dal jasne najavo, že sa vzdal akejkoľvek nádeje na záchranu svojej lásky, keď 28. júla požiadal o rozvod, pričom ako dôvod uviedol neprekonateľné rozdiely. Podľa najnovších zistení však na svetlo sveta vyšli fakty, ktoré sa Britney zjavne páčiť nebudú. Jej ex ju totiž obvinil z toho, že ho podvádzala so zamestnancami a s domovníkom.

Britney Spears s manželom. Zdroj: Instagram/britneyspears

Ako dôkaz má vraj aj video z ich kalifornského domu. Okrem iného speváčka od svojich zamestnancov požadovala, aby ju natáčali na videá, na ktorých bola často nahá. Lascívne fotografie a videá model ešte dokázal tolerovať, no spomínaná nevera už bola poslednou povestnou kvapkou, a tak podal žiadosť o rozvod.

