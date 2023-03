Prezraďte, čo vám pomáha, ak máte zlý alebo psychicky náročný deň?

– Balans, ísť von na vzduch, športovať, vrátiť sa do prítomnosti, dýchať, meditovať, prijať veci také, aké sú, napísať to na papier, objať deti alebo si veľmi dobre poplakať. (Úsmev). Jednoducho pustiť to von. Nájsť svoj vnútorný pokoj. Hoci mudrujem, ale vôbec to nie je jednoduché. (Úsmev.)

V dnešnej dobe sociálnych sietí a dokonalých fotiek sa porovnávame s inými. Aj vy sa pri tom pristihnete?

– Ach, a ako často. V poslednom čase si to extrémne uvedomujem. Pri sociálnych sieťach je veľmi dôležité zachovať si zdravý rozum. Môžu byť nebezpečnou platformou, a to najmä pre mladých ľudí, ktorí si myslia, že väčšina osôb na sieťach tak aj naozaj funguje. Mám vlastný pohľad na vec, a tak viem vyhodnotiť, že to, čo vidím na Instagrame, nie je realita dnešných dní. Ale je veľmi ťažké do toho nepadať. Vďakabohu za všetky normálne influencerky, ktoré publikujú aj tie zlé a horšie dni, pretože tie máme všetci. Sociálnymi sieťami by sme sa mali len inšpirovať.

Prešla by som k vzťahom, stáva sa, že sa s Filipom aj pohádate?

– (Smiech.) Samozrejme, tak ako každý normálny pár, teda aspoň si myslím. Musím povedať, že sme už prešli takým prerodom, keďže sme spolu začínali, keď som bola oveľa mladšia. Dnes veľa vecí vidím úplne inak a dokážem aj inak reagovať. Obaja sme také typy, že neradi ostávame ticho, snažíme sa veci riešiť hneď. Niekedy je to náročné, každý má vlastnú hlavu a snaží sa toho druhého presvedčiť o svojej pravde, ale vždy je to o tom kompromise. Každý do hádky prinesie svoj pohľad na vec a v konečnom dôsledku sa skvelo dopĺňame. (Smiech.)

Aký je Filip otec?

– Najlepší, akého môžu deti mať. (Úsmev.) Filip miluje svoju rodinu, myslím si, že viac netreba dodať. (Úsmev.)

A na záver, ovplyvňuje vás partner v niečom, naučili ste sa niečo pri ňom robiť (myslieť) inak?

– A ako veľa. (Úsmev.) Už som spomínala, že som svoju prácu a samotný život brala až príliš vážne. Odkedy som stretla Filipa, zistila som, že sa z toho života dá aj tak obyčajne tešiť, nehľadať za všetkým nejaký problém. Filip je šťastný človek, ktorý stojí nohami pevne na zemi a inšpiruje ma svojím pohľadom na všetko okolo nás. Je to nesmierne múdry človek s veľkým srdcom a dúfam, že som sa vďaka nemu naučila trochu viac tešiť. (Úsmev.)

Zdroj: EMIL VAŠKO

Prezradila o sebe:

✔Aké knihy najradšej čítate?

Psychologické, životopisy, o východnej medicíne, odbornú literatúru, o osobnostiach.

Nela Pocisková Zdroj: Laura Witteková

✔ Ste radšej sama alebo v spoločnosti ľudí?

Sama so sebou a v tichu.

✔ Čo považujete za svoj najväčší životný úspech?

Svoju rodinu.