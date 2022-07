Nela, ktorá naspievala novú pieseň s Matúšom Kollárovským, sa vo videoklipe k nej ukázala ako poriadna femme fatale. V súkromí je Nela ale v prvom rade mama, ktorá sa príkladne stará o dve deti a s partnerom Filipom Tůmom tvorí dokonalý pár. O to väčším šokom bolo, keď v nedávnom rozhovore v rádiu prezradila, že so svojím partnerom nespí. „Väčšinou sa striedame. Jeden večer spí s oboma deťmi Filip, jeden večer ja a potom sa vždy cítim, akoby ma prešiel bager, pretože oni sú v štádiu, že sú väčšie, hádžu sa mi na brucho, vždy sa niekto z nich budí a jeden ide cikať, druhý chce smrkať a vždy sa zobudím, akoby som bola po lobotómii,“ prezradila Pocisková s úsmevom a na otázku, či s Filipom trávi noci odpovedala narovinu.

„Veľmi nie, je to fakt trošku zložitejšie. My sme si povedali, že deti budú veľmi rýchlo veľké, tak sa snažíme byť čo najviac pri nich. Aj pri uspávaní. I keď si občas trieskame hlavu, ale striedame sa, snažíme sa to dodržiavať a ísť si s nimi ľahnúť. A oni chodia spať trošku neskôr, lebo spia ešte cez deň. Preto my ako rodičia pri nich zaspíme prví," dodala Nela.