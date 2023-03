Nela Pocisková sa vždy mohla pochváliť dokonalou postavičkou a aj napriek tomu, že porodila dve deti, má telo, ktoré by jej mohli závidieť aj mladšie ročníky. Herečka sa totiž odjakživa stará o kondíciu, cvičí, tancuje a nezastavili ju v tom ani dva pôrody, ktoré má za sebou.

A síce len sotva začala jar, Nela si to s rodinkou namierila na slnečnú Malorku, kde si užíva krásne chvíle a dokonca vyskúšala aj kúpanie v mori, aj keď jeho teplota bola ešte dosť nízka. So zábermi z rodinnej dovolenky sa pochválila aj na svojom instagrame, o čom napísal aj portál Plus JEDEN DEŇ. A jedna z nich ju zachytáva v mori, zozadu. Nela tak opäť vystavila krivky v plavkách a asi iba málokto by hádal, že je maminou dvoch detí.