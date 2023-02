Dominika Mirgová momentálne prežíva najťažšie obdobie vo svojom živote. S jej manželom, Petrom Zvolenským, sú zobratí už osem rokov a spoločne vychovávajú jedného syna. Pred pár dňami sa ale všetko zmenilo…Dozvedela sa, že otec jej dieťaťa jej bol neverný. A dozvedela sa to z médií, pretože jeho milenka zdieľala zamilovanú fotografiu…

Dominika Mirgová. Zdroj: instagram.com/dominikamirgovaofficial

Dominika sa ešte v ten deň vyjadrila, že potrebuje čas na spracovanie a nechce to nejako komentovať, pretože by tým ublížila ich synovi. Prešlo niekoľko dní a vyjadrila sa samotná milenka, teraz už odtajnená, Klára Bohovičová. To, čo napísala…Mení všetko. Jej vyjadrenie nájdete V GALÉRII TU.