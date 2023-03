Krásna speváčka Mária Čírová prekvapila divákov. Kvôli zdravotným problémom nemohla vystúpiť v druhom kole šou Let´s Dance. Patrí medzi súťažiace, ktorým na ich výkone najviac záleží, preto tvrdo trénuje. S tanečným partnerom Jorisom Yacoubom mali podľa tvmarkiza.sk v nedeľu 12. marca tancovať jive na skladbu od skupiny Wham: Wake Me Up Before You Go.

Mária Čírová sa zranila. Zdroj: TV Markíza

Nakoniec však nastala zmena plánov. "Mne sa stalo také, čo by som ani nepredpokladala po šiestich týždňoch tréningov. Pri jednej zdvíhačke ako ma Joris bral hore, tak mi vzadu na chrbtici pod rebrom niečo puklo, ako keď si pukáte prsty. Okamžite mi vystrelila bolesť a ja som si musela ľahnúť," opísala vo videu pre TV Markíza sklamaná Mária.