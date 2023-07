Hektické rána pozná každý rodič. Monika Beňová ukazuje na sociálnych sieťach, aká je realita. Europoslankyňa Monika Beňová (54) jej dvojnásobnou mamou. Kým jej prvý syn je už dávno dospelý, jej druhorodená dcérka Lea, ktorú má s advokátom Ľubomírom Klčom (38), oslávi 1. novembra tri roky, píše Život.

Monika je už dlhé roky aktívna ako poslankyňa Európskeho parlamentu, no zároveň si plní aj mamičkovské povinnosti, ktoré dávajú zabrať. Priaznivcom na sociálnej sieti ukazuje často momenty zo súkromia a nebojí sa odhaliť aj to, že realita nie je vždy ružová. Nedávno zverejnila fotku z hektického rána, keď išla nenamaľovaná zaviesť dcérku do škôlky.

„Cesta do škôlky je taká, že proste mejkap mama nestíha. Som rada, že ju tam nevozím v pyžame, spachtošku," priznala s humorom.