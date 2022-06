Zuzana Plačková mala včera luxusnú veľkolepú párty, zisťovali pohlavie ich vytúženého bábätka. Na obrovskej oslave to vyzeralo neuveriteľne nádherne, záhradu zdobilo niekoľko balónov, rôzne ozdoby, veľa skvelého jedla a nespočetné množstvo našej celebritnej smotánky.

Medzi pozvanými sa nachádzala napríklad aj Jasmina Alagič Vrbovská spolu s manželom Patrikom Rytmusom Vrbovským a zobrali aj ich malého syna Sanela. Zuzana celý deň pridávala na svoj instagramový profil zábery z celého dňa a vyzeralo to skutočne čarovne. Celý deň mali naplánovaný do každého detailu, ľuďom vymysleli perfektný program a hlavnou čerešňou na torte bolo samotné odhalenie pohlavia bábätka, do vzduchu vybuchlo niekoľko konfiet a ozdôb v modrej farbe, Zuzana Plačková a René Strausz teda čakajú chlapca! A meno...? Odpadnete!

MENO BÁBÄTKA ZUZANY PLAČKOVEJ SA DOZVIETE V GALÉRII