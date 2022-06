Spútaný motýľ bol klasicky turecký seriál o láske dvoch ľudí, ktorí ako Rómeo a Júlia pochádzali zo znepriatelených bohatých rodín. Začína to ale romanticky, Miran a Reyan sa zosobášia. A deň po prvej svadobnej noci mladý muž opustí svoju manželku. V tejto časti Turecka je to ako rozsudok smrti. Hanba a potupa, bez možnosti budúcnosti. Ukáže sa, že je to súčasť Miranovho plánu pomsty.

Turecká telenovela Spútaný motýľ. Zdroj: tv doma

Niektorí chceli zo seriálu odísť

Pri veľmi dlhých projektoch (v Turecku sú to tie, ktoré majú sledovanosť, tá rozhoduje o dĺžke seriálu), ako to bolo v prípade Spútaného motýľa, niektorí herci potrebovali alebo chceli odísť z nakrúcania. Takýto osud postretol napríklad Haruna, ktorý si vzal za manželku Yaren, zlú sesternicu Rayyan. Práve tá spôsobila do veľkej miery zlé udalosti, ktoré sa jej udiali. Nakoniec skončila nešťastne. Manžela nechtiac zastrelila, prišla o rozum a Harun tak pokojne mohol zo seriálu odísť. No zo seriálu chcela odísť aj Melike, prechádzala si totiž najväčšou zmenou v živote.