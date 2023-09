Herečka Hana Gregorová v minulosti dávala najavo svoju nespokojnosť s výberom partneriek svojho syna, o čom napísal aj portál Žena.pluska.sk. Jeho prvou manželkou bola produkčná Johana Indráková, tou druhou bola známa modelka a exmisska Taťána Kuchařová. Na prvej svadbe svojho syna sa Gregorová ani neobjavila a s jeho druhou manželkou si nemala čo povedať.

Ondřej a Daniela si svoje áno povedali v Taliansku Zdroj: Archív O.B.

O jeho tretej svadbe sa Gregorová rozpísala aj na svojom Facebooku. „Tak náš Ondrejko si v piatok nad krásnym jazerom Lago di Garda povedal svoje ÁNO so svojou láskou Danielou. Kamaráti vravia, že je to nádherná nevesta, ale ja dodávam, že je to hlavne nádherný človek. A to je najviac. „Tak moji drahí, nech ste šťastní, zamilovaní, nech vás láska a humor sprevádza spoločným životom a nech vám nikdy nezmizne úsmev z tváre. Ondrejko, ty už máš "dve zahrievacie kolá" za sebou (tvoj otec by bol šťastný, že ideš podľa jeho módu), takže teraz už ten hlavný závod "manželskej rely" dojazdi víťazne do cieľa. Máš vedľa seba úžasnú navigátorku,” popriala Hana novomanželom.