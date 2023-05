Psychológ v rozhovore pre markiza.sk prezradil, čo spôsobilo to, že sa dievčatá do Tomáša zamilovali. A pritom ešte na začiatku šou hovorili, že on nie je ich typ. A potom sa všetko zmenilo...

Krásne súťažiace dúfali, že v šou Ruža pre nevestu nájdu lásku. Nevedeli, čo ich čaká, ako bude Tomáš vyzerať, či im bude sympatický... Mnohé z tých, ktoré sa v šou dostali najďalej, na začiatku priznali, že Tomáš vôbec nie je ich typ. Časom sa ich city zmenili a niektoré sa do nádejného ženícha dokonca aj zaľúbili...

